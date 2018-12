Politie betrapt 71 zwartrijders én mogelijke inbreker Tim Van der Zeypen

21 december 2018

14u00 0 Mechelen De politie heeft een controleactie gehouden op het openbaar vervoer in Mechelen. In totaal werden 112 autobussen onder de loep genomen. Zo betrapten de agenten 71 zwartrijders, een mogelijke inbreker en dertien personen die drugs bij zich hadden.

De controleactie vond plaats in zowel de Nekkerspoelstraat als aan het grote station op het Koning Albertplein, de Stationsstraat en de Europalaan. “De actie was voornamelijk gericht op diverse vormen van overlast in de directe omgeving van haltes”, meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Er was aandacht voor zwartrijders, drugsfeiten, hangjongeren, en het hinderen en lastigvallen van reizigers, bestuurders én controleurs.” In totaal werden 112 bussen van De Lijn gecontroleerd, net als 1.540 mensen.

71 Zwartrijders

De politie, die met een drugshond op pad was, werd bijgestaan door medewerkers van Securail en De Lijn. “De controleurs van de vervoersmaatschappij stelden 71 processen-verbaal op voor zwartrijden”, licht Van de Sande toe. “Voorts werden nog 68 mensen aangeduid door onze drugshond. Zij waren dus mogelijk in het bezit van drugs en bij dertien van hen bleek dat ook effectief het geval te zijn. De drugs werden in beslag genomen.” Ook werden twee personen bestuurlijk aangehouden. Zij verstoorden de orde en werden overgebracht naar het politiekantoor.

Inbreker gevat?

Opmerkelijk is dat de politie ook een mogelijke inbreker kon vatten. “Deze man komt in aanmerking voor woning- en auto-inbraken”, aldus Van de Sande. “Hij werd meegenomen naar het politiekantoor. De man had geen uitleg voor het bezit van enkele bankkaarten die niet op zijn naam stonden, alsook een horloge. Voorts had hij inbrekersmateriaal op zak.”

Tot slot trof de politie ook een geseind persoon aan en twee illegalen, die ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken gesteld werden.