Politie betrapt 39 bestuurders in kerstweekend

De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft tijdens de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles uitgevoerd op diverse locaties in Mechelen en Willebroek. In totaal werden 781 ademtests afgenomen. 39 bestuurders testten positief: 29 wegens beschonken in het verkeer, 6 wegens drugs in het verkeer en 4 wegens strafbare alcoholopname én drugs in het verkeer tegelijkertijd. "In normale omstandigheden wordt het rijbewijs van een bestuurder onmiddellijk ingetrokken. Maar één betrokkene legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis en cocaïne. Hij kon zijn rijbewijs en identiteitskaart echter niet vertonen, deze zouden nog thuis liggen", deelt de politiezone mee. "Hij gaf ons vervolgens een valse identiteit op. Bij nader onderzoek konden wij echter zijn echte identiteit achterhalen. En al snel bleek waarom hij de waarheid niet had gesproken: hij is totaal geen houder van enig rijbewijs. Zijn voertuig werd ter plaatse ingehouden voor een periode van 12 uur. Wij maken een apart pv op wegens de valse naam." (AVH)