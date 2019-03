Politie beboet elf bestuurders die lichten spooroverweg negeren Wannes Vansina

23 maart 2019

11u43 7 Mechelen Bestuurders nemen vaak een loopje met de veiligheid aan spoorovergangen. De lokale politie Mechelen-Willebroek verbaliseerde afgelopen week 29 bestuurders in de Bankstraat in Hombeek en de Mechelsesteenweg in Willebroek.

De politie nam deel aan de nationale actie ‘Trespassing’ (onwettig verkeer op spoorwegovergangen). De controles gebeurden tijdens de ochtend- en avondspits en op woensdag eveneens ’s middags. “Het was hierbij bedroevend om vast te stellen hoeveel bestuurders er gevaarlijke risico’s namen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Vijf rijbewijzen werden meteen ingetrokken voor 15 dagen van bestuurders die het geluidssein en de rode knipperlichten negeerden. “Een bestuurder reed in de Bankstraat nog de overweg op als de slagbomen reeds in beweging waren!” Zes andere bestuurders konden niet onmiddellijk worden geïntercepteerd, maar mogen eveneens een dagvaarding voor de Politierechtbank in de bus verwachten. Achttien bestuurders krijgen tenslotte een boete omdat ze de overweg opreden en daarop halt moesten houden omdat het verkeer belemmerd was.

De politie laat weten in de toekomst gelijkaardige controles te zullen uitvoeren met het oog op het veiliger maken van het verkeer aan spoorovergangen.