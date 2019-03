Politie arresteert fietsendief (24) TVDZM

17u30 0 Mechelen Een 24-jarige man uit het Brusselse zit momenteel in de gevangenis. De politie kon hem afgelopen woensdag kon arresteren. Hij wordt verdacht van een fietsdiefstal.

“Onze patrouilleploeg merkte de man op terwijl hij in de Stationsstraat doelloos aan het rondlopen was tussen enkele fietsen in de fietsenstallen”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. “Geregeld manipuleerde hij een fiets. Bij een fiets sloeg hij er in om het fietsslot te openen. Hierop gingen onze collega’s over tot de arrestatie.” De man werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Daar bleek dat hij gekend is bij politie en gerecht. “Zo stond hij geseind in vier gerechtelijke dossiers”, klinkt het nog bij de politiewoordvoerder. “Hij was ook nog in het bezit van enkele gestolen fietsonderdelen waaronder lichten.” Na zijn verhoor werd hij ter beschikking gesteld van het parket. Die vorderde een onderzoeksrechter en verhoorde eveneens de twintiger. “Na dat verhoor werd er door de onderzoeksrechter beslist om hem op te sluiten in de gevangenis”, besluit de politiewoordvoerder.