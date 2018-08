Poging tot inbraak 13 augustus 2018

02u38 0

Onbekenden probeerden binnen te dringen in een bedrijfsgebouw in de Dellingstraat in Mechelen. Een raam van het gebouw raakte beschadigd, maar de daders konden het pand niet betreden. Hetzelfde gebeurde bij een woning in de Duivenstraat in Mechelen, daar werd de deur beschadigd. Bewoners van een huis in de Steenschuitlaan in Willebroek hadden minder geluk. Daar raakten de dieven binnen langs een raam en doorzochten de woning. Wat er precies gestolen werd, is nog niet duidelijk. (EDT)