Poetsvrouw die diefstal maskeert door brand te stichten in woning, riskeert vijf jaar cel met uitstel: “Ik heb de katten nog laten ontsnappen” Tim Van der Zeypen

14 februari 2019

11u45 0 Mechelen Een 49-jarige poetsvrouw die haar werkgever bestal en brand stichtte in zijn huis om de diefstal te maskeren, riskeert een celstraf van vijf jaar met uitstel. Ze wil de aangerichte schade vergoeden.



Vrij snel na de uitslaande brand in de woning langs de Hamerstraat in april vorig jaar, rees het vermoeden van kwaad opzet. “Na de brand bleek het tv-toestel te zijn beschadigd, lag er een keukenmes op het salontafel en was de kast in de keuken doorzocht. Drie iPads, een laptop en een mapje met persoonlijke documenten waren gestolen. Toen bleek dat er geen braakschade was, kwam de poetsvrouw van de woning in het vizier van de speurders”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “Zij was de laatste die in de woning was geweest.” De vrouw werd verhoord en ontkende bij haar eerste verklaringen alle betrokkenheid. Toen er bij de huiszoeking bij de Mechelse enkele iPads werden aangetroffen, was er geen reden meer tot ontkenning en ging de vrouw meteen over tot bekentenissen.

Kleptomanie (de drang om te stelen, red.) of pyromanie (de drang om brand te stichten, red.) waren er bij de vrouw volgens de gerechtsdeskundigen niet. Haar advocate kaderde de feiten binnen haar financiële situatie in combinatie met het misbruik van medicatie. “Nadat haar man invalide werd door hartproblemen, viel er een inkomen weg en kwam alles op haar schouders terecht”, legde haar advocate Julie Biebuyck uit op zitting. “Ze zat op haar tandvlees en belandde in een depressie.”

Voorwaarden

De advocate voegde nog toe dat ze de aangerichte schade wil vergoeden. Zo brandde de slaapkamer en de badkamer van de woning volledig uit en was er ook in de rest van de woning heel wat schade. De verdediging verzette zich tot slot ook niet tegen de geëiste straf van het parket. Dat vroeg om de vrouw een celstraf op te leggen van vijf jaar met probatie-uitstel. “Gekoppeld aan een begeleiding bij een psycholoog en hulp om haar medicatie en financiële problemen op te lossen, zodat de thuissituatie opnieuw kan worden verbeterd”, besloot aanklager Van Hoogenbemt.

De slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding. “Ze heeft ernst van de feiten totaal niet ingeschat”, zei de eigenaar van afgebrande woning vanmorgen. “De schade is bijzaak maar ze bracht de buren én mijn huisdieren in gevaar. Wij hebben zeven maanden noodgedwongen niet in ons huis kunnen wonen. Wij zijn veel langer ontvreemd van onze woning dan mevrouw in de gevangenis heeft gezeten.”

Pas sinds december 2018 kon het gezin opnieuw terecht in het huis. De 49-jarige vrouw zei naar eigen zeggen dat ze niet begreep hoe het gebeurd was. “Ik begrijp tot op vandaag nog steeds niet vanwaar die kronkel kwam. Ik ben een assertief persoon, helemaal geen agressief persoon”, zei de veertiger zelf. “Maar ik ben helemaal in paniek geraakt toen ik die lucifer op de matras legde en de gordijnen als een toorts in brand vlogen. Ik heb de katten nog laten ontsnappen en ben dan in de auto gaan zitten totdat ik gerust was dat de brandweer was gebeld door een buurtbewoner.”

Het vonnis volgt op 13 maart 2019.