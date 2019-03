Poetsvrouw (49) krijgt vijf jaar met uitstel voor brandstichting om diefstal te verdoezelen Tim Van der Zeypen

14 maart 2019

09u30 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben zopas een 49-jarige poetsvrouw veroordeeld tot vijf jaar met probatie-uitstel. De vrouw probeerde in april 2018 een diefstal te verdoezelen door brand te stichten in een woning langs de Hamerstraat. De schade na de brand was bijzonder groot. De vrouw uitte haar spijt. Het getroffen gezin kreeg een voorlopige schadevergoeding van een euro toegekend.

Kort nadat er brand was uitgebroken in de woning, rees het vermoeden van kwaad opzet. Niet veel later kwam de poetsvrouw in het vizier van politie en gerecht. “Het tv-toestel was beschadigd en de kast in de keuken werd doorzocht. Toen bleek dat er geen braakschade was en er ook geen sprake was van inklimming, kwam de poetsvrouw van de woning in het vizier van de speurders”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt vorige maand. “Zij was de laatste die in de woning was geweest.” Na haar arrestatie, ging de vrouw meteen over tot bekentenissen.

Medicatie

Zelf kon ze geen motief geven voor haar daden. “Ik begrijp nog steeds niet vanwaar die kronkel in mijn hoofd kwam”, klonk het bij 49-jarige Mechelse. Volgens de gerechtsdeskundigen was er ook geen sprake van kleptomanie (de drang om te stelen, red.) of pyromanie (de drang om brand te stichten, red.). Haar advocate kaderde de feiten binnen haar financiële situatie in combinatie met het misbruik van medicatie: “Nadat haar man invalide werd door hartproblemen, viel er een inkomen weg en kwam alles op haar schouders terecht. Zo belandde ze in een depressie.”

Begeleiding

Het parket eiste in februari een celstraf van vijf jaar met probatie-uitstel. Voor hen was het belangrijkste dat de vrouw werd geholpen bij haar psychische en financiële problemen en haar medicatie misbruik. Na een maand beraad, oordeelde de rechtbank dat de feiten bijzonder ernstig waren maar volgde het wel redenering van het parket. “Het was een geluk bij een ongeluk dat er hier geen gewonden zijn gevallen”, voegde rechter Jessica Bourlet toe aan haar beslissing. Zij veroordeelde de poetsvrouw tot vijf jaar met uitstel gekoppeld zeven voorwaarden waaronder het volgen van een begeleiding voor haar problemen. “Deze voorwaarden zijn niet om jou te ambeteren maar wel om jou te helpen.”

Een euro

Aan het getroffen gezin moet de vrouw nu een voorlopige schadevergoeding betalen van een euro. Door de brand kon het gezin zeven maanden lang niet in hun eigen woning wonen. “Wij zijn veel langer ontvreemd geweest van onze woning dan mevrouw in de gevangenis heeft gezeten”, zei het slachtoffer op zitting. “Ze heeft ernst van haar feiten totaal niet ingeschat. De schade is bijzaak maar ze bracht de buren én mijn huisdieren in gevaar.” Er werd een branddeskundige aangesteld om de exacte schade te bepalen. De zaak wordt op burgerlijk gebied verder gezet in september.