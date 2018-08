Poëtische kunst in Vrijbroekpark 17 augustus 2018

Nog tot 12 oktober kunnen liefhebbers in het bezoekerscentrum van het Provinciaal Groendomein Vrijbroek in Mechelen terecht voor een tentoonstelling van werken van van Greet Verbruggen, alias 'La fee verte'. De kunstenares stelt werk tentoon dat werd geïnspireerd door de natuur, dieren, lange wandelingen, folklore en verhalen. Haar poëtische stijl met waterverf en gouache ontdekken kan elke weekdag tussen 8.30 en 17 uur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. (WVK)