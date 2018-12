Plukboerderij Onzen Hof zoekt investeerders via crowdfunding Wannes Vansina

17 december 2018

Plukboerderij Onzen Hof uit Leest doet beroep op crowdfunding voor de bouw van een tunnelserre. Jeroen Van Gyseghem hoopt 3.000 euro op te halen bij investeerders. “Tot nu toe teelden we enkel in openlucht, maar met een serre kunnen we onze activiteiten aanzienlijk uitbreiden. Zo kunnen onze leden een maand sneller beginnen oogsten, en kunnen we ook in het najaar langer genieten van verschillende bladgewassen. Tijdens de zomermaanden kunnen we dan weer allerlei zuiderse gewassen telen”, legt de boer uit. De plukboerderij kan het geld niet bij de abonnees halen. “Vandaar het besluit om via crowdfunding te proberen de som bij elkaar te krijgen.” Tegenover een gift staan beloningen als groentepaketten en een lunch op het veld.

http://hellocrowd.be/zelfplukboerderij-onzen-hof-nl