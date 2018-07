Plopsaqua aan Technopolis komt er ZWEMBAD VAN 40 MILJOEN EURO PAS KLAAR OVER 2,5 JAAR W. VANSINA EN T. VAN DER ZEYPEN

23 juli 2018

02u29 1 Mechelen De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gegeven voor de bouw van Plopsaqua aan Technopolis in Mechelen. De gemeente is opgelucht en wil nu zo snel mogelijk aan tafel gaan zitten met alle partijen. Over de toekomst van het huidige zwembad is nog niets beslist.

Mechelaars kunnen binnenkort terecht in een gloednieuw zwembad. Het zwembad, gebouwd door de Plopsa Group, zal er komen aan Technopolis in Mechelen-Zuid. Het idee voor de komst van een nieuw Plopsaqua in Mechelen dateert al van langer , maar omdat Technopolis de gronden in erfpacht kreeg van de Vlaamse Regering moest die er een definitief standpunt over innemen. Ze bekeek of de bouw van het zwembad overeenstemde met het bestemmingsplan voor de gronden en oordeelde vrijdag positief. Hiermee zet ze dus het licht op groen voor de komst van een nieuw Plopsaqua. "We zijn tevreden met deze beslissing", zegt schepen van Sport Walter Schroons (CD&V). "Vooral dat we nu de zekerheid hebben en dat de planning voor de bouw van het zwembad kan beginnen." De stad wil nu zo snel mogelijk rond te tafel zitten met alle betrokken partijen zoals Plopsa Group en Technopolis. "We willen iedereen hierin betrekken", verzekert de schepen. "Ook alle actiecomités en het personeel van het huidige zwembad." Hiermee verwijst de schepen naar de negatievere reacties op de komst van het zwembad.





Scholen

Verschillenden buurtbewoners uitten al hun frustraties over de extra verkeersdrukte en het verdwijnen van een groene buffer. Anderen vrezen dan weer het einde van het zwembad aan de Geerdegemvaart alsook een verhoogd prijstarief voor Mechelaars én sport- en schoolgroepen die er willen gaan zwemmen. "Plopsaqua is welkom, maar mag het stedelijke zwembad niet vervangen. Twee publieke toegankelijke zwembaden zijn een absolute must voor Mechelen, maar tegelijk moeten we ook waken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het sportaanbod", reageert Indrani Muyldermans (Sp.a). "Het kan niet de bedoeling zijn dat het schoolzwemmen het onderwerp wordt van de commerciële doelen van Studio 100. Daarom moet ook de verdere toekomst van het stedelijk zwembad Geerdegemvaart verder onderzocht worden."





Grootste waterpark van België

Schepen Schroons vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over dergelijke beslissingen. "We moeten dit nog bekijken en alle fases rustig doorlopen. Maar een ding staat wel vast. Wij zullen ervoor ijveren en toezien dat de Mechelaars minimum hetzelfde in de plaats krijgen voor dezelfde prijs", reageert Schroons. Allicht is het nog tussen tot 2,5 jaar wachten alvorens de eerste bezoekers een plons kunnen wagen. Maar dat het zwembad - met een prijskaartje van zo'n veertig miljoen euro - er zal komen, is een zekerheid. Volgens Plopsa Group moet het nieuwe zwembad het grootste waterpark worden in België. "Met zowel een recreatief- als instructiebad, verschillende glijbanen en zowel een indoor als een outdoor 25-meterbad", klonk het eerder.