Plofkraak op bankfiliaal middenin dorp Daders maken geen buit, automaat wel volledig vernield Tim Van der Zeypen

20 november 2018

16u30 0 Mechelen Langs de Dorpsstraat in Leest hebben gangsters dinsdagmorgen een plofkraak gepleegd op een filiaal van een Argenta-kantoor. Het beveiligingssysteem werkte en de daders maakten geen buit. De automaat raakte zwaar beschadigd.

Dit jaar viseerden criminelen al zeventien keer een geldautomaat in ons land. Het gaat dan zowel om geslaagde ontploffingen als om mislukte pogingen. De gangsters kozen deze keer een dorp uit om een bankautomaat leeg proberen te roven. Kort na 4 uur werden de buurtbewoners van de Dorpsstraat in Leest bij Mechelen opgeschrikt door een luide knal. Wanneer een van hen poolshoogte wou nemen, sloeg er een auto op de vlucht. Vermoedelijk ging het om de verdachten van de plofkraak. “Ze sloegen op de vlucht toen de buurtbewoner het licht had aangestoken. Hij verklaarde kort daarvoor lawaai te hebben gehoord”, meldt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Kort na de plofkraak werden de hulpdiensten opgebeld. Zowel de politie, de brandweer alsook ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse. Er werd een perimeter ingesteld. Nadat de situatie als veilig werd verklaard, lichtte de politie, het parket in. Die stuurde het Labo van de Federale Gerechtelijke Politie uit Antwerpen naar Leest om de plofkraak verder te onderzoeken.

Het labo ging op zoek naar voet- en vingerafdrukken die achtergelaten waren door de gangsters. Het onderzoek is momenteel volop lopende. Van de daders ontbreek momenteel elk spoor. “De lokale politie van Mechelen-Willebroek deed niet enkel de eerste vaststellingen, het voerde inmiddels al een buurtonderzoek uit”, zegt de persverantwoordelijke van het parket. De politie zal nu onder meer camera’s uit de buurt en de ANPR-camera’s gaan bekijken in de hoop om het vluchtende voertuig en de gangster te kunnen identificeren.

Vernietigd

Bij de plofkraak vielen geen gewonden. Er werd ook geen buit gemaakt. “Het beveiligingssysteem van onze automaat heeft gewerkt. Hierdoor was het geld meteen vernietigd”, zeggen ze bij de communicatiedienst van Argenta. De schade aan het filiaal was wel groot. De bankautomaat raakte volledig vernield. “Er zal nu een nieuwe geplaatst moeten worden. Dat zal de komende dagen gebeuren”, aldus Argenta nog. Verder was er ook nog schade aan een venster naast de bankautomaat. Of deze veroorzaakt werd door de luchtverplaatsing of omdat de gangsters na de mislukte plofkraak het venster nog probeerden in te slaan, is niet duidelijk. “Het bankfiliaal bleef dinsdag in ieder geval gesloten, morgen (woensdag, red.) zal het opnieuw kunnen open gaan”, besluiten ze bij Argenta.

Het onderzoek naar de plofkrakers gaat nu verder. In de nacht van maandag op dinsdag werd er een gelijkaardige plofkraak gepleegd op een filiaal van een Argentabank in Borsbeek. Of er een link is met die kraak, is nog niet gekend maar zal nog verder worden onderzocht.