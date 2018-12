Pleegkinderen krijgen vanaf volgend jaar UiTPAS met kansentarief Wannes Vansina

11 december 2018

17u33 0 Mechelen Het 80-tal pleegkinderen dat in Mechelen verblijft, krijgt vanaf volgend jaar recht op een UiTPAS met kansentarief. Daarmee krijgen ze tachtig procent korting bij alle UiTPAS-partners, onder meer het zwembad, de schaatsbaan, sommige sportclubs en voorstellingen van het Culturucentrum en de vele toneelhuizen.

“Normaal gezien heeft men enkel recht op een UiTPAS met kansentarief indien men ook recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Als stad vinden we het echter een mooie geste om dit aan te bieden aan die gezinnen die zich engageren om pleegkinderen op te vangen”, zegt schepen van Gelijke Kansen Marc Hendrickx (N-VA). Deze geste kadert in een actieplan van Mechelen als Pleegzorggemeente om pleeggezinnen logistiek te ondersteunen. “We willen hiermee extra stimuleren dat de kinderen samen met het hele gezin een goede start maken”, zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld). Alle pleeggezinnen zullen persoonlijk worden gecontacteerd in samenwerking met Pleegzorg Provincie Antwerpen.