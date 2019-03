Platform dat buren verbindt bereikte al 8.319 gezinnen Antoon Verbeeck

07 maart 2019

14u06 0

Hoplr, een privaat sociaal netwerk dat communiceren tussen buurtbewoners faciliteert, doet het goed in Mechelen. In november 2017 werd het project gelanceerd en ondertussen bereikt het 8.319 Mechelse huishoudens. “Hoplr is in onze stad actief in 27 wijken en betrekt 8.319 Mechelse huishoudens, wat meer dan een kwart is van de Mechelse gezinnen”, zegt schepen van Sociale Cohesie Björn Siffer (VLD-Groen-M+). “12.793 berichten op dit digitale buurtnetwerk lokten 69.269 reacties uit. Er zit behoorlijk wat potentieel in om te anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen van morgen zoals buurtzorg, vergrijzing, sociale cohesie, integratie en participatie. Door met Hoplr in zee te gaan willen we bewoners online verbinden om offline ontmoetingen te stimuleren. Want fysieke ontmoetingen versterken niet alleen de sociale cohesie in buurten, ze zijn ook nodig om betekenisvolle participatie tot stand te laten komen.”