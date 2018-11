Plantjesverkoop leverde 11.043 euro op Wannes Vansina

23 november 2018

De plantjesverkoop tijdens het weekend van 14-16 september in Mechelen heeft 11.043 opgebracht ten voordele van Kom op tegen Kanker. Dat is 705 euro meer dan vorig jaar. De stadsdienst Wijk- en Dorpszaken coördineerde de actie, vrijwilligers en stadspersoneel brachten de azalea’s aan de man. “Al jaren werkt de stad Mechelen voluit mee aan de plantjescampagne van ‘Kom op tegen kanker’ en vervult zodoende een belangrijke sensibiliseringsfunctie. Met een geëngageerde deelname aan deze plantjesverkoop door vrijwilligers steken we heel wat mensen een hart onder de riem”, stelt schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover (N-VA). De (weinige) overschot aan plantjes werd geschonken aan woonzorgbedrijf Hof van Egmont.