Planten zuiveren water vlietjes 05 juli 2018

De vlietjes op de Botermarkt en in de Muntstraat in hartje Mechelen ogen een stukje groener. De stad liet aan de boorden planten zetten. Dat niet alleen om de waterloopjes nog wat mooier te maken, de planten moeten de waterkwaliteit ook verbeteren en zo de vorming van algen voorkomen. Ook de reiger die er soms wordt gespot, zal het graag horen. Intussen werkt de stad volop aan de plannen om de vliet die in de Muntstraat vertrekt naast het VIXX-hotel door te trekken tot in de Zakstraat. Het voorontwerp is klaar. De werkzaamheden zouden in het voorjaar van 2019 van start moeten gaan. Langs de vliet zal een wandelpad lopen. (WVK)