Planckendael uitgeroepen tot ‘meest kindvriendelijke zoo’ Wannes Vansina

03 april 2019

Dierenpark Planckendael in Muizen heeft de Diamond ThemePark Award gekregen voor ‘meest kindvriendelijke zoo’ in ons land. De KMDA is blij met de erkenning. “Het kindvriendelijke en het avontuur zitten verweven in elk onderdeel van Planckendael”, verklaart woordvoerder Ilse Segers de award. Het is meteen ook de enige prijs die de KMDA in ontvangst mocht nemen, want de prijzen voor ‘beste dierenpark’, ‘mooiste dierenverblijf’, mooiste geboorte’ en ‘beste dierendemonstratie-show’ gingen naar slokop Pairi Daiza, ‘beste avontuur/ervaring in een zoo’ naar Wildpark Grotten Van Han. De Diamond ThemePark Awards is een non-profit organisatie van Parkworld.be, Zoo.be en Pretparkbeest.be. Een vakjury bepaalde de helft van de stemmen, een fanjury de andere helft.