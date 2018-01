Planckendael stimuleert gezond snoepen 23 januari 2018

02u49 0

Kinderen die met hun klas de Zoo, Planckendael of het Serpentarium bezoeken, krijgen voortaan een fruitdoosje cadeau. Daarop staat onder meer een olifant of een mandril die een stuk fruit eet. Bedoeling is de kinderen aan te sporen om, net zoals de dieren, lekker en gezond te snoepen. In het doosje zitten bovendien leuke spelletjes verstopt. De actie loopt nog tot het einde van het schooljaar voor kleuter- en lagere scholen die hun bezoek reserveren. (WVK)