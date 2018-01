Planckendael nooit zo populair VOOR HET EERST 1 MILJOEN BEZOEKERS GEHAALD DANKZIJ LEGO-EXPO WANNES VANSINA

02u32 0 David Legreve Bezoekers kijken vol verwondering naar een tijger, gebouwd uit duizenden Lego-blokjes. Mechelen Dierenpark Planckendael was nog nooit zo populair. Vorig jaar telde de dierentuin in Muizen iets meer dan een miljoen bezoekers, een record. Moederbedrijf KMDA schrijft het succes toe aan de uiterst succesvolle LEGO-expo Nature Connects en het grote aantal abonnees. Planckendael en de Zoo tellen voor het eerst 210.000 leden.

De KMDA pakte gisteren uit met de bezoekerscijfers van de Zoo en Planckendael en die oogden ronduit indrukwekkend. Planckendael telde iets meer dan een miljoen bezoekers, vijf procent meer ten opzichte van 2016. "Historisch", klinkt het, want een flinke verbetering van het vorige record. Tot nog toe was 2014 het beste jaar uit de geschiedenis van Planckendael, met 965.000 bezoekers dankzij de komst van de pinguïns. De jaren die volgden, ging het dierenpark verder op het elan, maar vorig jaar kwamen er nog een pak meer dierenliefhebbers naar Muizen.





Planckendael Ook de geboorte van olifant Suki gaf de bezoekerscijfers nog een boost.

12de stijging op rij

Communicatieverantwoordelijke Ilse Segers ziet verschillende verklaringen. Zo bereikt het aantal abonnees voor de Zoo en Planckendael opnieuw een recordhoogte. "Al voor het twaalfde jaar op rij", zegt ze. "We stijgen niet een beetje, maar noteren een stijging van liefst 6,5% ten opzichte van 2016, wat de familie doet uitgroeien tot om en bij de 210.000 leden." Specifieker voor Planckendael deed de collectie reusachtige LEGO-dieren van 'Nature Connects' de bezoekerscijfers boomen. "Een echte trekpleister." Maar ook de geboorte van kerstolifantje Suki gaf, hoewel laat op het jaar, de cijfers nog een boost.





RV Een kameleon van Lego.

"Het unieke, ontroerende geboortefilmpje was zelfs een tijd lang trending op YouTube. Nu is het wachten op de andere twee vrouwen om te bevallen in de olifantentempel. Als alles goed gaat, dan zien we dit jaar drie olifantjes rollen en vallen en in de modder springen. Dat wordt topvertedering!" Het wordt meteen ook de grootste troef voor Planckendael in 2018. Om het park klaar te maken voor het nieuwe seizoen, wordt er deze winter op verschillende plaatsen gewerkt, vooral in continent Azië. Zo maakten de metalen afsluitingen aan het verblijf van de leeuwenfamilie plaats voor glas en krijgt het Keraladorp een opfrisbeurt. Verder in het park wordt gewerkt aan de datingvolière voor de gieren en aan de binnenverblijven van de antilopen, waardoor een gedeelte is afgezet. Overigens deed niet alleen Planckendael het goed, ook de Zoo van Antwerpen kan prima cijfers voorleggen. 1,1 miljoen dierenliefhebbers genoten van de prachtige tuin en haar exotische bewoners, een toename van tien procent in vergelijking met 2016. 2018 staat in het teken van de 175ste verjaardag, die tijdens de paasvakantie gevierd wordt met musicalspektakel ZOO of Life met onder anderen Jelle Cleymans, Tinne Oltmans, Ivan Pecnik, Janine Bischops en Warre Borgmans.