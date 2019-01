Planckendael creëert extra leefgebied voor olifant in India Wannes Vansina

17 januari 2019

14u48 0 Mechelen ZOO Planckendael viert deze week niet alleen de eerste verjaardag van babyolifant Tun Kai, maar ook een geslaagde reddingsoperatie voor olifanten in India.

Met een spaarplan gelanceerd bij de geboorte van Kai-Mook in 2009 zamelden Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael 300.000 euro in. Met een deel van dat groeiplan kochten ze met de NGO Asian Nature Conservation Foundation (ANCF) een belangrijk stuk land in het zuiden van India. “Mens en olifant concurreerden er voor dezelfde grond”, legt zoölogisch directeur Linda Van Elsacker uit. “Het was natuurlijk gevaarlijk voor beiden om elkaar op diezelfde plaats tegen te komen. Wij losten dit conflict op door die mensen een stuk alternatieve landbouwgrond aan te bieden.”

Het land werd intussen overgedragen aan de overheid, die het beschermt. “We zien de olifant opnieuw bezitnemen van heel de regio. Door de fragmentatie om te keren, voorkomen we dat olifanten te erg geïsoleerd geraken in kleine stukjes bos. Zo verzekeren we dat ze genoeg voedsel vinden en stellen we ook hun verspreidingsgebied veilig. Op die manier wordt hun genetische diversiteit gewaarborgd en blijft de populatie genetisch gezond.” ZOO Planckendael blijft de ANCF jaarlijks financieel ondersteunen bij toekomstige projecten.