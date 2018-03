Planckendael bouwt nieuw bonoboverblijf 31 maart 2018

Planckendael bouwt een nieuw verblijf voor de bonobo's. Dat heeft algemeen directeur Dries Herpoelaert laten weten in een brief aan de abonnees. Het huidige is 25 jaar oud. "De bonobojungle en Kamp Kitoko zullen klaar zijn in 2019. Het verblijf wordt vijf keer zo groot als het vorige. En duizend keer zo mooi en interessant", aldus Herpoelaert. Het project zou onder meer een jungle met prauwen, een avontuurlijk wandelpad en een kamp met onderzoeksmateriaal omvatten. Het verblijf zou volledig zijn afgestemd op het kweekprogramma voor de met uitsterven bedreigde apensoort. (WVK)