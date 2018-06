Pizzakoerier vlucht zaak binnen bij controle-actie 27 juni 2018

02u29 0

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft in Mechelen een uitgebreide controle-actie gehouden tegen pizzakoeriers en andere huis-aan-huisleveranciers. "De actie werd uitgevoerd naar aanleiding van ons verkeers- en actieplan tegen hun roekeloos rijgedrag", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Vaak brengt hun rijgedrag een groot onveiligheidsgevoel bij de bevolking teweeg." In totaal liepen vijf koeriers tegen de lamp. Zij negeerden volgens de politiewoordvoerder een verkeersbord in de Guldenstraat en reden in de verkeerde rijrichting in de Hoogstraat. Ze kregen elk een proces-verbaal en boete van 174 euro. "Eén van hen ging er zelfs vandoor toen onze collega's hem wilden doen stoppen. Hij vluchtte de zaak van zijn werkgever binnen in de Hoogstraat", besluit Van de Sande. "De werkgever wou eerst niet meedelen wie de bestuurder was. Bij verdere controle van de bromfiets bleek het voertuig niet-verzekerd te zijn. Het werd getakeld en in beslag genomen." De politie kondigt gelijkaardige controles aan in de nabije toekomst. (TVDZM)