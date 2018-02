Pius X krijgt volledig nieuw schoolgebouw 23 februari 2018

De Mechelse kleuterschool Pius X werd aanvankelijk slechts voor enkele jaren gezet, maar staat er intussen ruim een halve eeuw. Vandaar dat het schoolbestuur investeert in een volledig nieuw schoolgebouw.





Vzw De Ranken investeert, deels met capaciteitsmiddelen, 900.000 euro om het huidige schoolgebouw aan de Kruisbaan te vervangen door een nieuwbouw met twee verdiepingen. Er komt een vierde klaslokaal bij, en daarnaast komen er ook een refter en een leraarslokaal. Bedoeling is de werkzaamheden deze zomer te starten. Tijdens de bouw worden containerklassen geplaatst.





1,3 miljoen voor BimSem

Pius X is niet de enige school waarin De Ranken investeert. De Sint-Pietersschool in de wijk Nekkerspoel nam recent een nieuwbouw met turnzaal in gebruik, voor het internaat van BimSem ligt 1,3 miljoen euro klaar. "Voor de zomer willen we er starten met de vernieuwing van het sanitair en een compartimentering", aldus nog Roels. (WVK)