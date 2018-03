Pitzemburg verkoopt schatten voor armoedeorganisaties 08 maart 2018

Campus Pitzemburg van het Mechelse Busleyden Atheneum organiseert morgen (vrijdag) 'Schatten op Pitzemburg', een verkoop van tweedehandsspullen ten voordele van Mechelse armoedeorganisaties. Leerlingen werden door hun school aangemoedigd om op zolder op zoek te gaan naar kleding, speelgoed en boeken. "Afgelopen week werden er heel wat schatten binnengebracht. Alleen wat in goede staat verkeert, wordt te koop aangeboden tijdens onze OPENcampus aanstaande vrijdag", zegt directeur Jeroen Van der Auwera. De opbrengst gaat naar de aankoop van energiebespaarboxen voor diverse armoedeorganisaties. "In zo'n box zitten energie- en waterbes parende producten waarmee je op een eenvoudige manier kunt bezuinigen op jekosten. De spullen die niet verkocht raken, worden eveneens geschonken aan de armoedeorganisaties", leggen de leerlingen van het klimaatteam van de school uit. Iedereen is welkom tussen 15 en 21 uur. (WVK)