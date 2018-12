Pita maakt comeback: “Dankzij reünie ABN” Wannes Vansina

07 december 2018

13u55 1 Mechelen Pita gaat opnieuw muziek maken en optreden. “De reünie met ABN heeft mij doen inzien dat dit is wat ik moet doen”, zegt de Mechelse rapper en filmproducent. Het resultaat is een eerste single ‘Verleden tijd’.

Said Aghaissaiy maakte zijn debuut midden jaren 90 met de legendarische hiphop-formatie ABN, waarmee hij met Def P van Osdorp Posse samenwerkte aan het nummer Algemeen Beskaafd Nederlandz. Na een pauze liet hij in 2005 opnieuw van zich horen met zijn soloalbum ‘De Geesten’. In 2007 had hij een hit met ‘Waar is da feesche’, maar sindsdien maakte hij vooral muziek voor anderen. Tot nu. Gisteren was daar plots de single ‘Verleden tijd’, samen met Ramos, een opkomende vrouwelijke R&B-ster. Een statement. “De reünie met ABN en maand geleden heeft mij wakker gemaakt. Het heeft mij doen inzien dat ik het nog kan. Ik ben verkeerd geweest. Al die jaren heb ik gewerkt voor anderen en ben ik mijn eigen kicks vergeten.” ‘Verleden tijd’ beschouwt hij als een nieuw begin. “Ik wil weer muziek maken voor mijzelf en optreden. Ik heb genoeg nummers op een show te vullen. Ik kan er dan wat ‘old skool’ gasten bijhalen of nieuwe nummers maken.” Ook een reünie met ABN zit er volgens Pita weer in, al is er nog niks concreet.