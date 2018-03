Piet Den Boer: "Wie heeft mijn truitje uit Europese finale?" 20 maart 2018

02u41 0 Mechelen Voormalig KV-speler Piet Den Boer heeft een oproep gelanceerd naar het truitje dat hij droeg tijdens de finale van Europacup II in 1988. "Ik heb het ooit uitgeleend, maar daarna nooit meer gezien", zegt Den Boer, die het graag zou willen inkaderen.

Den Boer schreef op 11 mei 1988 geschiedenis door in het Stade de la Meinau in Straatsburg het enige doelpunt te maken tegen het Nederlandse Ajax. Naar aanleiding van de aankomende 30ste verjaardag deed Den Boer een oproep op sociale media. "Naar aanleiding van de 25ste verjaardag heb ik ook al eens een oproep gedaan, toen zonder succes. Mogelijk lukt het dit keer wel om het truitje terug te vinden", zegt Den Boer. Hij weet nog dat hij het shirt met rugnummer 11 kort na de finale uitleende voor een goed doel, maar niet meer aan wie. Hij kan het dus niet terugvragen. "Ik ben het verloren door mijn eigen vergetelheid. Iemand moet het hebben. Ik hoop dat die persoon zegt: 'Ik haal het uit mijn kast en geef het terug aan de persoon voor wie het de grootste emotionele waarde heeft.' Hij of zij heeft het ten slotte onrechtmatig verkregen."





Inlijsten

Mocht hij het terugkrijgen, dan zou hij het inlijsten. "Ik krijg veel reacties, maar voorlopig niet van de bezitter. Het zou toch leuk zijn om het terug te hebben, al zijn er veel belangrijker dingen in het leven." Veel kans dat de 30ste verjaardag gevierd zal worden. "De prestatie die we daar als team hebben neergezet, staat er na dertig jaar nog altijd en werd door geen enkel Belgisch team meer geëvenaard. Het blijft een heel mooi moment om op terug te blokken." (WVK)