Pidpa werkt in Stuivenbergbaan en Kleine Heide 29 mei 2018

Pidpa laat vanaf volgende week werkzaamheden uitvoeren aan de waterleidingen in de Stuivenbergbaan en de Kleine Heide. De straat nabij het Vrijbroekpark wordt in twee fasen aangepakt. Eerst komt het doodlopende deel aan de beurt, tussen 25 juni en 13 juli het deel met de school. Dan moet het gemotoriseerd verkeer om via Fortuinstraat, Hombeeksesteenweg en Uilmolenweg. In de straat in Leest wordt eveneens tot 13 juli gewerkt. Het verkeer moet afhankelijk van de fase rekening houden met enkelrichtingsverkeer of omleidingen. Fietsers kunnen wel door. (WVK)