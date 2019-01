Pidpa gooit voet- en fietspad Leuvensesteenweg open Wannes Vansina

04 januari 2019

In opdracht van Pidpa voert aannemer Canalco van 7 januari tot begin februari werkzaamheden uit op de Leuvesesteenweg in Mechelen. Ter hoogte van het arsenaal zal hij nutsleidingen verleggen. Voor het gemotoriseerd verkeer is er geen hinder. De drie meter brede werfzone bevindt zich immers in het voet- en fietspad. Zachte weggebruikers richting Leuven moeten het voet- en fietspad aan de overkant van de steenweg gebruiken. Dat zal al staan aangegeven van op het Raghenoplein. In de werfzone blijven de woningen bereikbaar via loopbruggen. De werkzaamheden kaderen in het stationsproject Mechelen in Beweging.