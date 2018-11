Pianist concerteert in glazen box terwijl as neerdwarrelt Wannes Vansina

Een pianist die concerteert in een glazen box terwijl as neerdwarrelt. Dat is het opvallendste ingrediënt van ‘Winterslaap’, een reeks van vier concerten tussen 16 november en 8 februari in het Cultuurcentrum Mechelen. “Winterslaap is een reeks van concerten die de mensen even uit de gejaagdheid van het alledaagse leven haalt en een rustpauze aanbiedt waar traagheid, soberheid en vooral de intensiteit van de muzikale beleving centraal staan. Geen typische kerstsfeer dus, geen amusement of hits, geen flitsende lichtshows of zwaar versterkte muziek, maar een unieke luisterervaring die niemand onberoerd laat”, licht Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) toe. Het project ‘Mars II’ van kunstenaar Karl Van Welden springt eruit. Het publiek neemt tijdens het concert plaats rond een glazen box waarin Frederik Croenen piano speelt terwijl zachtjes as op hem neerdwarrelt. “De vallende as heeft impact op het spel op en de klank van de piano en ook hoe het publiek het optreden hoort en ziet”, luidt de toelichting. Verder op de agenda concerten van de neo klassieke Australische pianist Luke Howard, de Franse multi-instrumentaliste Christine Ott en de Brusselse componist componist en producer Marc Melià.

