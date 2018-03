Pi bezorgt studenten wiskunde hoogdag 15 maart 2018

14 maart is een hoogdag voor liefhebbers van het getal pi. De studenten Wiskunde van de Lerarenopleiding Secundair onderwijs van Thomas More in Mechelen vierden mee. Op het programma stonden onder meer een wiskundewandeling- en zoektocht, pi-spelen, de wizz-klas in het teken van pi-dag en een pi-ttig menu met onder meer pi-zza en pi-ttige spaghetti in de cafetaria van Campus Kruidtuin. "Kortom, een Super Wednesday for Math-lovers", lacht docente wiskunde en pi-adept Conny Van den Brande. (WVK)