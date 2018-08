Permanente schoolstraat in omgeving Go Shil! 17 augustus 2018

De schoolstraat aan basisschool GO Shil!, die op het einde van vorig schooljaar werd ingericht, wordt vanaf het begin van volgend schooljaar permanent. Door zowel de Louizastraat als het O.L.-Vrouwekerkhof autovrij te maken tijdens de ochtend- en avondspits werd geprobeerd om de chaotische situatie aan de school te verbeteren. Op de evaluatievergadering begin juli, waarop ook buurtbewoners en ouders aanwezig waren, bleek dat de alle betrokken partijen voorstander waren om het project verder te zetten. "De omgeving van Go Shil! leent zich uitermate voor het invoeren van een schoolstraat. Uit de evaluatie is duidelijk gebleken dat dit proefproject in juni een succes kan worden genoemd en dat het syteem de lokaal bestaande verkeersproblematiek tijdens de piekuren oplost. Voor dit proefproject werkten we nauw samen met basisschool Go Shil, die zelf groot voorstander is. Bij de permanente invoering begin september van de schoolstraat in de Louizastraat zullen de politie en gemeenschapswachten ter plekke regelmatig controle en toezicht houden", stelt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA). (AVH)