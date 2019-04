Peloton de Paris viert vijfde verjaardag met nieuwe collectie voor “geavanceerde fietser” Wannes Vansina

03 april 2019

12u00 2 Mechelen Wendy Janssens en Vincent Van Parys vieren morgenavond de vijfde verjaardag van Peloton de Paris, hun fietsbar die een internationaal merk werd. Intussen ligt de derde zomercollectie in de winkel.

Wendy en Vincent richtten de eerste ‘echte’ fietsbar ooit in België vijf jaar geleden op in de Hoogstraat. De zaak werd volledig vernieuwd en vandaag krijgen ze er ook een tweede fysiek verkooppunt bij: pop-up cycling café ‘Pedaleur de Flandres’ in Gent. “Vrienden openen er een beetje volgens hetzelfde concept, maar met meer nadruk op drank”, vertelt Wendy.

Het cycling label Peloton de Paris, met enkel eigen ontwerpen, is intussen wereldwijd gegeerd. Onder meer vanuit het VK, de VS en Japan is er interesse. “Volgende week komt onze Singaporese verdelen op bezoek. We zijn heel hard aan het groeien in Azië. Onze webshop zit internationaal in de lift. Maar: we verkopen nog altijd het meeste in België”, relativeert ze ook meteen weer.

Recent voegde Peloton de Paris een nieuwe lijn toe aan het aanbod. Deze maakt de kloof tussen wat de profs dragen en wat de amateurs weer een stukje kleiner. “Hiermee bedienen we de iets geavanceerdere fietser, met bijvoorbeeld een gespecialiseerd zeem voor wie acht uren op een dag op het zadel zit. We zien een evolutie naar alsmaar langere ritten en straffere parcours. Daar spelen we op in.”

De nieuwe ‘high tech performance’ kledij werd getest in Bali, dat met zijn hoge temperaturen en hoge vochtigheidsgraad het ideale klimaat biedt. Voor de vijfde verjaardag werd een speciale limited edition bidon ontworpen die klanten krijgen bij aankoop van een nieuwe jersey of broek uit de nieuwe collectie.

Deze en volgende maand organiseert Peloton de Paris overigens weer twee nieuwe ‘ride’ events. Nu zaterdag staat de ‘Social Saturday Ride’ met après-vélo op het programma, op 18 en 19 mei vindt de tweede editie van het tweedaags ‘Bikepacking event’ van Mechelen naar Roubaix en terug plaats.