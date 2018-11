Peloton de Paris geeft fietsbar groot onderhoud Wannes Vansina

23 november 2018

15u53 0

Sinds vandaag is Peloton de Paris in Mechelen opnieuw open. Uitbaters Vincent Van Parys en Wendy Janssens gaven de fietsbar in de Hoogstraat de afgelopen maand eigenhandig een “groot onderhoud”. Voortaan ligt de focus minder op fietsherstellingen en bar, maar meer op de internationaal succesvolle fietstenues. “Het was niet meer aangenaam, niet voor de klant en niet voor ons. Omwille van de wanorde hadden mannen soms damestruitjes aan en omgekeerd. Nu hebben ze elk hun eigen hoekje”, lacht Wendy. Keerzijde is dat fietsherstelling en bar letterlijk en figuurlijk meer op de achtergrond komen. “Sowieso specialiseerden we ons wat betreft de herstellingen op het sportief segment, met stadsfietsen kan je hier niet meer terecht.” Peloton de Paris viert in het voorjaar zijn vijfde verjaardag.