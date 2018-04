Patrick Riguelle legt vanavond eed af als gemeenteraadslid 24 april 2018

02u52 0 Mechelen Oppositiepartij sp.a verwelkomt vanavond twee nieuwe gemeenteraadsleden. Zanger en muzikant Patrick Riguelle (56) legt de eed af, net als OCMW-raadslid Indrani Muyldermans (35).

Riguelle kwam in 2012 voor het eerst op en behaalde van op de 30ste plaats 409 voorkeurstemmen. Hij had nooit gedacht in de gemeenteraad te zullen zetelen, maar nu gebeurt het toch. Hij wil zich vooral toeleggen op cultuur. "Mechelen is altijd een stad geweest waarin muziek- en andere subculturen bloeiden, denk maar aan de Dijlefeesten en het Volksbelang. Dat is aan het verdwijnen. Ik wil die cultuur met een hoek af weer versterken. Niet alles moet mainstream zijn. Ook projecten als Sjarabang en het Filmhuis zouden meer steun moeten krijgen van de stad", zegt Riguelle.





Artsen Zonder Grenzen

Muyldermans is al langer bezig met actieve politiek. Sinds 2010 is ze OCMW-gemeenteraadslid. Gezien haar achtergrond bij Artsen Zonder Grenzen liggen haar interesses vooral bij welzijn en gezondheid. Een van haar actiepunten is de betaalbaarheid van de woonzorgcentra. "De ligdagprijs in De Lisdodde is deze bestuursperiode al met 500 euro verhoogd naar 1.900 euro per maand. Dat is niet goed."





Overstap

Muyldermans blijft ook in de OCMW-raad zetelen. Riguelle en Muyldermans komen in de plaats van Tine Van den Brande en Bert Delanoeije, die overstappen naar de stadslijst van burgemeester Bart Somers.