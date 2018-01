Pas 18 en al voor rechter voor moordpoging JEUGDRECHTBANK VRAAGT OM BEHANDELING ALS MEERDERJARIGE TIM VAN DER ZEYPEN

02u51 0 Mechelen K.D. uit Mechelen mag dan nog maar net achttien jaar oud zijn geworden, hij beschikt nu al over een bijzonder gevuld gerechtelijk verleden. Gisteren stond de tiener terecht voor tien feiten waaronder zelfs een moordpoging. Hij pleegde alle feiten terwijl hij minderjarig was en in slechts anderhalf jaar tijd. De jongeman riskeert vijf jaar cel.

Naast enkele ontsnappingen uit de jeugdinstellingen in Mol en Everberg, vernieling, slagen en verwondingen aan begeleidend personeel en politie, een diefstal met én zonder geweld en bedreigingen was de zwaarste tenlastelegging gisteren 'poging moord'. Met een 'shiv' of zelfgemaakt steekwapen (een tandenborstel waarvan de steel werd geslepen tot een punt, red.) wou hij op 19 maart 2017 een politie-agent neersteken. "Die was samen met nog anderen ter plaatse geroepen naar de jeugdinstelling in Everberg. De agenten moesten ingrijpen toen de begeleiders hem niet naar de isoleercel kregen", startte de aanklager. "Agenten drongen de kamer binnen gewapend met een schild en kogelvrije vesten. Voordat ze hem kalm kregen, haalde de beklaagde eerst nog uit met de tandenborstel. Een agent raakte daarbij lichtgewond."





In totaal stond hij gisteren terecht voor tien feiten. Vorig jaar in januari overviel hij in de Hanswijkstraat een vrouw nadat ze buiten kwam van de yogales. Hij ging er toen vandoor met de handtas van het slachtoffer omdat hij naar eigen zeggen geld nodig had. Ook bij zijn ontsnappingen werd er vaak geweld gebruikt. "Zo sloeg hij een keer op de benen en knieën van een begeleider tijdens een sportactiviteit en ging hij er vervolgens vandoor met diens sleutels en gsm", aldus de aanklager. "In Mol hield hij ooit zijn begeleider in bedwang, stal hij zijn sleutel en sloeg hij vervolgens op de vlucht. De plannen voor die ontsnapping werden teruggevonden in de kamer van beklaagde."





Riskeert vijf jaar

Hoewel hij deze feiten pleegde terwijl hij nog minderjarig was, oordeelde de jeugdrechtbank destijds dat de tiener 'uit handen' moest worden gegeven en bijgevolg vervolgd moest worden als meerderjarige. Gisteren verscheen hij dus voor een correctionele rechter. Omwille van zijn gebrek aan respect voor de autoriteit, zijn hoog recidive gevaar en inmiddels gerechtelijk verleden vorderde het parket een celstraf van vijf jaar effectief. "Misschien kan hij vanuit de gevangenis werken aan zijn herklassering in de maatschappij", besloot de aanklager.





De verdediging vroeg gisteren aan de rechters om niet in te gaan op de eis van het parket. "Om de toekomst van mijn cliënt niet te hypothekeren", zei zijn raadsman Steff Stevens. Het merendeel van de feiten werd niet betwist, soms werd er wel om een herkwalificering gevraagd. "Je zou me anders toch eens moeten uitleggen hoe je met een tandenborstel een man kan vermoorden", ging de strafpleiter verder. "Voor alle duidelijkheid: deze dingen kunnen niet door de beugel en mijn cliënt wil zijn verantwoordelijkheid nemen maar uiteindelijk zijn hier nooit ernstige feiten gebeurd." Veel had de tiener niet toe te voegen aan de feiten. "Het is spijtig dat dit gebeurde maar het is nu eenmaal gebeurd", besloot de tiener. "Ik aanvaard ook elke straf die me wordt opgelegd."





Vonnis op 30 januari.