Parkvissers hangen na 86 jaar hengel aan de haak. Voortaan gratis vissen in Vrijbroekpark Wannes Vansina

28 maart 2019

17u37 0 Mechelen Het Vrijbroekpark in Mechelen moet het voor het eerst in 86 jaar zonder visvereniging stellen. Het bestuur van De Parkvissers besliste onlangs de hengel aan de haak te hangen. “Doodjammer”, vindt Eddy Schelkens (64), die 52 jaar lid was. Voortaan kunnen vissers gratis hengelen in afwachting van de renovatie van de vijvers.

Niets is voor de eeuwigheid en dus ook niet De Parkvissers. Enkele maanden geleden besliste het bestuur de vzw uit 1933 op te doeken. De voorzitter was vandaag niet bereikbaar, maar de beslissing zou volgens het groendomein het gevolg zijn van een gebrek aan opvolging en vrijwilligers. Voor Eddy Schelkens komt de stopzetting hard aan. “Ik vind dit zeer spijtig. Ook de manier waarop. Officieel ben ik zelfs nog niet op de hoogte.”

Schelkens was al sinds zijn 12 jaar onafgebroken lid, waarvan ruim 15 jaar als voorzitter. De Mechelaar moest vijf jaar geleden een stap terugzetten nadat zijn echtgenote ziek werd. “Sindsdien ging het bergaf met de club. Ik heb destijds een limiet moeten zetten omdat het aantal leden over honderd ging, nu waren er misschien nog maar 40 of 45. De ene na de andere activiteit werd afgeschaft. Het was een ramp.” Hij vraagt zich ook af waarom op 17 november nog vis werd uitgezet. “Om deze door Oostblokkers te laten stelen? Het geld had beter naar een goed doel gegaan.”

Gratis

De voormalige voorzitter is scherp voor zijn opvolgers. Volgens hem werd er niet hard genoeg gewerkt. “Al speelde het verdwijnen van parkeerplaatsen in het park zeker ook mee. Je sleurt geen kilometer met je visgerief.” Maar het Vrijbroekpark blijft wel een topplek om in te vissen. “De omgeving is mooi, je zit er rustig. En je kan gerust met je familie komen. Zijn de (klein)kinderen het beu, dan kunnen ze naar de speeltuin.”

Vissen blijft mogelijk, ook zonder De Parkvissers. Sinds de start van het seizoen, begin maart, werd het hengelen oogluikend toegestaan. Intussen stelde de provincie een nieuw visreglement op om de recreatieve visserijsport te blijven garanderen. Voortaan moet je niet meer aangesloten zijn bij de club, maar mag iedereen gratis komen vissen op de snoeken, snoekbaarzen, karpers en voorns die in de vijver leven. Wel mag er enkel gevist worden op de aangeduide plaatsen, tijdens specifieke uren en perioden en moet iedereen de paaiplaatsen respecteren.

Renovatie

“De ongerustheid bij de vissers was erg groot. Er ging geen dag voorbij zonder dat iemand ernaar kwam vragen”, zegt directeur groendomeinen Lieve Stoops. De nieuwe regeling geldt tot de noodzakelijke renovatie van de vijver, wanneer vissen niet mogelijk zal zijn. “Er loopt een studie naar de waterhuishouding, waterbuffering als stabiliteit van de oevers. De werkzaamheden starten vermoedelijk in 2021”, aldus Stoops.