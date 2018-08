Parkpop wordt beter toegankelijk voor mensen met beperkingen 02 augustus 2018

02u49 0 Mechelen Het terrein van het Mechelse festival Parkpop wordt aangepast om het geheel beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

"Aanwezigen hebben ons vorige week hindernissen gesignaleerd, die hebben we nu weggewerkt", zegt voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo. "In parken of in een historische binnenstad is het niet altijd eenvoudig om de terreinen 100 procent toegankelijk te maken. Sommige zaken zijn onmisbaar in een productie, maar kunnen een hindernis vormen voor mensen met een beperking. We mogen ook niet zomaar overal een specifiek platform bouwen, omdat dan de doorgang voor het publiek en de veiligheidsdiensten in gevaar zou kunnen komen. Maar er wordt wel steeds gezocht naar punten voor verbetering. Zo hebben we na suggesties van bezoekers vorige week het terrein in de Kruidtuin aangepast, zodat mensen met een beperking nog makkelijker kunnen genieten van onze wekelijkse parkconcerten", zegt Calvo.





Kabelbrug

"De verharde wegen worden vrijgehouden, aan het podium werd bijkomend een specifieke rolstoeltoegankelijke kabelbrug geïnstalleerd en dankzij enkele rijplaten zijn de toiletten en de toog in de zandbak nu ook beter bereikbaar. Wie toch nog hulp nodig heeft, moet niet aarzelen om onze vrijwilligers aan te spreken. Bezoekers van Mechelse festivals die suggesties hebben over de toegankelijkheid, kunnen hun tips altijd mailen naar info@dezomerisvanmechelen.be." (EDT)