Parking Tinel moet auto's uit centrum houden GOEDKOPER TARIEF OM MEER BEZOEKERS TE LOKKEN WANNES VANSINA

30 juni 2018

02u39 1 Mechelen Aan de Tinellaan is gisteren Parking Tinel geopend, een ondergrondse parkeergarage met 319 plaatsen. Het tarief is goedkoper dan in de centrumparkings: 1,60 euro voor de eerste vier uren, en 1 euro vanaf het vijfde uur. Het dagtarief is 10 euro.

De parkeergarage bestaat uit twee verdiepingen. Voorlopig wordt enkel -1 opengesteld, het publieke gedeelte met 124 parkeerplaatsen. De overige plaatsen zijn voorbehouden voor de (toekomstige) bewoners en de politie. "Parking Tinel is een schakel in een snoer van randparkings waarmee we de parkeervraag in onze stad structureel willen beantwoorden. Eerder dit jaar namen we ook de ondergrondse parking Bruul in gebruik en de werken voor honderd extra parkeerplaatsen op de Koningin Astridlaan zijn bezig", zegt burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open Vld).





Met onder meer ook parking Zandpoortvest en de parkeergarage onder het ziekenhuis wil de stad er zo voor zorgen dat bezoekers niet met hun wagen in de binnenstad moeten zijn. Om hen te overtuigen, is het tarief ook lager: 1,60 euro voor de eerste vier uren, 1 euro vanaf 5 uur. Het dagtarief bedraagt 10 euro. Ter vergelijking: onder de Grote Markt betaal je 1,90 euro voor de eerste uren, 15,50 euro voor een dag. Een abonnement nemen kan ook, afhankelijk van de formule kost dat 65 tot 107 euro per maand. "Eigenlijk is dit ook een centrumparking. In 3 minuten sta je op de Grote Markt", zegt Philippe Vranckx van parkeerbedrijf Indigo. Want daarnaast heeft parking Tinel ook een belangrijke andere doelgroep: bezoekers van de attractiepolen in de buurt, zoals de musea Kazerne Dossin en Hof van Busleyden, het stadsarchief, de toekomstige bibliotheek en KV Mechelen.





Geen verkeerslichten

De in- en uitrit is aan de Tinellaan. In augustus wordt nog een afslagstrook aangelegd zodat ook bezoekers die uit de richting Nekkerspoel komen de parking vlot kunnen inrijden. Wagens die de parking verlaten en richting E19 willen, zullen dan over de middenberm kunnen. Volgens schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) komen er geen verkeerslichten. "We ijveren wel bij het Vlaams Gewest voor de invoering van 50 kilometer per uur op onze ganse vest", zegt de schepen.





Nog maar het begin

De parking is net als de andere Indigo-parkings in Mechelen (op Zandpoortvest na) binnenkort uitgerust voor mobiel betalen. De parking is trouwens slechts de eerste realisatie op de Tinelsite. Nog dit jaar wordt de eerste fase van het Tinelpark geopend, in 2019 volgt de stelselmatige oplevering van de woningen en appartementen die op de site komen.