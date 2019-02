Parket vraagt bijkomende bestraffing voor nieuwe winkeldiefstallen TVDZM

Het parket in Mechelen heeft vandaag een bijkomende celstraf gevorderd van zes maanden tegen Joeri T. (34) uit Mechelen. De Mechelaar stond terecht voor een viertal winkeldiefstallen waaronder bij Blokker, Q8 en bij Colruyt. Opmerkelijk is dat beklaagde recent nog veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten uit dezelfde periode waarin deze diefstallen plaats vonden. Hij kreeg daarvoor toen een celstraf van een jaar waarvan een deel met uitstel. De verdediging vroeg daarom een opslorping. “Mijn cliënt heeft een zware drugsverslaving. Hij pleegde de diefstal om de drugs te kopen”, klonk het bij meester Dirk Jacobs. “Hij kreeg toen die celstraf zodat hij zich kon laten behandelen.” De advocaat verdedigde de 34-jarige vandaag op zitting. Of rechter Suzy Vanhoonacker hierop zal ingaan, weten we binnen een maand.