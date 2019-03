Parket vraagt aan rechtbank om jongeman begeleidde rondleiding te laten volgen na verspreiden van extreem-rechts gedachtengoed Tim Van der Zeypen

20 maart 2019

16u00 0 Mechelen Een 32-jarige Mechelaar stond vandaag voor de rechtbank. Hij moest er zich verantwoorden voor het verspreiden van racistisch gedachtengoed en het aanzetten tot haat. “Met zo’n berichten draagt u er toe bij dat mensen worden neergeschoten”, zei rechter Suzy Vanhoonacker tegen de dertiger. Die ontkende de feiten niet en riskeert naast een celstraf van een maand met uitstel ook nog het volgen van een begeleidde rondleiding in Kazerne Dossin.

De bal ging aan het rollen nadat de politie informatie had ontvangen waaruit bleek dat de dertiger zijn nazi-sympathieën verspreidde op het openbaar luik van zijn Facebookprofiel. “Na verder onderzoek bleek zijn Facebook vol te staan met racistische posts en zelfs een oproep tot geweld naar andere rassen toe”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens vandaag op zitting. De man postte naar verluidt berichten zoals ‘My Blood, my life’, ‘White Power’ en ‘Stand up and fight’. Vaak werden die berichten ook nog aangedikt met foto’s van de Wehrmacht (het Duitse leger onder Adolf Hitler, red.).

Kazerne Dossin

Voor het parket waren de feiten voldoende bewezen. Het vorderde daarom een celstraf van een maand gekoppeld aan een geldboete van driehonderd euro. “Ik kan me vinden in een mogelijk uitstel. Als voorwaarde stel ik naast een cursus dader in beeld ook nog een begeleidde rondleiding voor in het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Kazerne Dossin voor”, besloot procureur Claessens.

Het Interfederaal Gelijkenkansencentrum stelde zich burgerlijke partij. “Zijn posts spraken weinig tot de verbeelding”, zei de raadsman van UNIA. “Deze waren niet enkel laag bij de grond maar ook bijzonder expliciet.” Het Gelijkekansencentrum stelde zich principieel burgerlijke partij. Het vond dat zij een tegenwicht moest bieden tegenover dergelijk gedrag. Zij vroegen een schadevergoeding van vierhonderd euro.

“Nooit haat willen verspreiden”

De feiten werden niet helemaal betwist door de 32-jarige. Het aanzetten tot haat wel. Volgens hen was er nooit sprake van een opzet bij de dertiger om haat te verspreiden. “Mijn cliënt is grootgebracht door ouders waarbij het extreem-rechtse gedachtengoed met de paplepel is meegegeven”, zei de advocaat de dertiger. “Toen hij achttien jaar werd, is hij verder in aanraking gekomen met figuren in het extreem-rechtse milieu.” Nog volgens de dertiger en zijn advocaat ging het om een naïeve beslissing en wist de dertiger op dat moment niet beter. “Vandaag ziet hij zijn fout in en gaat hij naar de psychiater”, aldus de advocaat nog.

Facebook

Die stelde tot slot voor om zijn cliënt een opschorting met probatie voorwaarden te geven. Het vroeg verder nog aan de rechter om rekening te houden met zijn blanco strafblad en het feit dat er al gestart was met het betalen van de schade aan Unia. Binnen twee weken kent de man zijn straf. Mogelijks wordt er een maatschappelijke enquête opgelegd waarin op zoek zal worden gegaan naar de gepaste voorwaarden. Opmerkelijk is dat de foto’s momenteel nog steeds online staan op zijn Facebookprofiel. “Weet u eigenlijk dat u hiermee mensen kwetst”, besloot de Mechelse rechter. “Laat een ding duidelijk zijn. Nooit mag u iemand afrekenen op basis van het uiterlijk.”