Parket verdenkt duo van handeltje in valse biljetten en eist celstraffen tot achttien maanden Tim Van der Zeypen

28 januari 2019

19u25 0 Mechelen Vanmorgen moesten twee mannen zich voor de rechter verantwoorden voor een handeltje in valse bankbiljetten. De feiten kwamen aan het licht bij een politiecontrole in Mechelen. Hoofdverdachte Tom A. liet verstek gaan, vermoedelijke kompaan Jan V.E. ontkende de feiten. “Ik heb hier helemaal niets mee te maken”, luidt het.

Openbaar aanklager Karel Berteloot tilt zwaar aan de feiten. “Dergelijk gedrag heeft een diepe impact op de maatschappij”, vertelde hij in zijn vordering vanmorgen. Daarin verwees hij verder naar de opstart van het onderzoek. Op 14 januari 2017 hield de lokale politiezone Mechelen-Willebroek een voertuig tegen langs de Zandpoortvest.

De intussen 23-jarige autobestuurder bleek op dat moment onder invloed te zijn van cannabis. Bovendien beschikte hij ook niet over een geldig rijbewijs. Hierop werd beslist om het voertuig te doorzoeken. “In een CD-hoesje werden er toen 43 bankbiljetten van vijftig euro aangetroffen. De bankbiljetten bleken vals te zijn”, luidde het destijds.

Volgens de openbaar aanklager werd de twintiger meegenomen naar het politiekantoor voor verder verhoor. “Hier begon hij te verklaren dat hij de biljetten had gekocht van een kennis. Eveneens de eigenaar van het voertuig. Per biljet werd er volgens hem tien euro betaald”, ging Berteloot verder. “Die kennis bleek later tweede beklaagde te zijn.”

“Geen zwaar bewijsmateriaal”

Datzelfde weekend voerde de politie nog een huiszoeking uit bij V.E. Die was overigens nog maar net vrijgelaten door het gerecht in Leuven. Daar liep op dat moment een onderzoek naar cannabisplantages waarin ook V.E. genoemd werd. Zwaar bewijsmateriaal trof men bij de huiszoeking niet aan. Toch waren de feiten voldoende bewezen volgens het parket. Tegen hem werd een celstraf van een jaar alsook een geldboete van 1.600 euro gevorderd.

De verdediging ging voor de vrijspraak. “Ik beschouw dit onderzoek als een puzzel. Een puzzel waar op het einde heel wat stukjes blijken te ontbreken”, zei de raadsvrouw van V.E. “Het enige wat het parket tegen mijn cliënt heeft, zijn de leugenachtige verklaringen van Tom.”

Nog in haar pleidooi verwees ze naar een brief die A. naar haar cliënt had gestuurd. “Daarin stond onder meer te lezen dat hij hoopte dat alles goed ging met mijn cliënt”, besloot de raadsvrouw. “Hij verontschuldigde zich verder en schreef dat hij zijn naam enkel had genoemd omdat hij niet helder was op het moment van zijn verklaringen.”

De 23-jarige Tom A. liet vanmorgen verstek gaan. Tegen hem vorderde het parket een celstraf van achttien maanden effectief gekoppeld aan een geldboete van 2.400 euro. Rechter Yves Hendrickx velt een vonnis op 25 februari.