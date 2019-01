Parket start onderzoek naar Mechels gemeenteraadslid (44): “Hij verrijkte zich met repatriëring van Christelijke vluchtelingen” Tim Van der Zeypen

15 januari 2019

22u44 0 Mechelen Het gerecht is een onderzoek opgestart naar Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (44) van N-VA. De veertiger zou aan het hoofd staan van een criminele organisatie die in ruil voor duizenden euro’s vluchtelingen uit conflictgebieden via België naar Europa repatrieerde. Woensdag zal hij voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.

Politie en gerecht vielen dinsdagnamiddag zijn woning binnen in Mechelen-Noord. Terwijl speurders in zijn woning een huiszoeking uitvoerden en spullen in beslag namen, werd Kucam zelf meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. De actie kaderde in een gerechtelijk onderzoek naar het Mechels gemeenteraadslid van N-VA dat volgens verschillende bronnen al enkele maanden loopt.

Het onderzoek loopt naar wat het gerecht zelf ‘onregelmatigheden bij het toekennen van een humanitaire visa’ noemt. Concreet liet de veertiger zich betalen door Oostelijke Christenen die vanuit Syrië, Irak en andere buurlanden via België naar Europa wilden komen. Familieleden betaalden soms tot 20.000 euro om hun familielid te kunnen repatriëren. “Terwijl dit via bepaalde organisaties en via de officiële weg gratis is”, luidt het bij slachtoffers. “Maar we zwegen. Omdat we schrik hadden en omdat er gedreigd werd met het feit dat we het land zouden worden uit gezet.”

Kucam wordt volgens gerechtelijke bronnen zelfs aanzien als leider van de organisatie en zou via betaling en enkele tussenpersonen onder zich, aan lijsten geraakt zijn van mensen die familieleden naar Europa wensten te halen met een humanitair visum. Dergelijke visa moet goedgekeurd worden door de staatssecretaris van Asiel en Migratie. En net die staatssecretaris kende Kucam persoonlijk. Aan hem zou hij die lijsten hebben overhandigd en zo konden tien- tot honderdtallen mensen tegen betaling naar Europa komen.

Het Mechels gemeenteraadslid verrijkte op die manier zichzelf. “Per gerepatrieerde Christenen uit een conflictgebied zou hij mogelijk tot zo’n 4.000 euro hebben verdiend”, raakte bekend in de Pano-reportage van VRT.

Voorlopig werden er buiten Kucam nog geen andere verdachten in beeld gebracht of gearresteerd. Het parket benadrukt ook nog dat er geen aanwijzingen zijn dat zowel het kabinet van Theo Francken (N-VA) als de voormalig staatssecretaris betrokken zou zijn bij de feiten. Die reageerde dinsdag bovendien bijzonder geschokt. “Als dit effectief het geval is, heb ik daar absoluut geen woorden voor”, aldus Francken. “Ik had weet van de geruchten maar ik heb ook meteen gezegd om naar justitie te stappen. Geld aanvaarden voor dergelijke visa is onaanvaardbaar. Ikzelf heb hier helemaal niets mee te maken. Zoiets is ondenkbaar. ”

Het onderzoek naar Kucam werd pas opgestart nadat een van de slachtoffers na lang stilzwijgen eindelijk naar de politie durfde te stappen. “Er waren in de gemeenschap al langer enkele geruchten maar het was pas toen ik hoorde dat er effectief iemand geld mee verdiende en dat er door sommige mensen tot 20.000 euro voor deze visum werd betaald, dat ik besefte dat er dingen mis waren”, luidt het bij een slachtoffer.

Bij het parket in Antwerpen beperkt men zich momenteel tot het feit dat onderzoek lopende is. “Het onderzoek gaat over mensensmokkel, passieve omkoping, afpersing én een criminele organisatie”, luidt het. In de loop van woensdag zal Kucam voor de onderzoeksrechter in Antwerpen moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of het gemeenteraadslid enerzijds officieel in verdenking wordt gesteld of zelfs aangehouden wordt.