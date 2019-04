Parket eist vier jaar met uitstel nadat man (24) rondzwaait met mes op politiekantoor TVDZM

11 april 2019

16u00 0 Mechelen De Mechelse openbaar aanklager heeft vanmiddag een celstraf van vier jaar met uitstel gevorderd tegen de 24-jarige José A.M. De Spaanse Mechelaar drong op nieuwjaarsdag 2019 het politiekantoor in de Frederik de Merodestraat binnen. In ontbloot bovenlijf zwaaide hij met een mes in het rond.

Kort na 19.00 uur drong de twintiger het commissariaat van de politiezone Mechelen-Willebroek in binnen. Naast een onthaalmedewerker waren er nog enkele andere bezoekers aanwezig. Zij kwamen hun rijbewijs terug ophalen nadat het eerder op de dag bij een alcoholcontrole was ingetrokken. Zij waren getuigen hoe de twintiger met het mes probeerde uit te halen naar de onthaalmedewerker.

De hele tijd bleef hij roepen dat hij naar de gevangenis wou. Er waren uiteindelijk vier agenten nodig om de 24-jarige te overmeesteren. Daarbij moest ook peperspray worden gebruikt. Nadat hij werd overmeesterd, werd hij door de onderzoeksrechter opgesloten in de gevangenis. “Poging doodslag”, oordeelde het parket vandaag op zitting. Volgens hen was er een intentie om de onhaalmedewerker te doden. Het eiste een celstraf van vier jaar met een gedeeltelijk uitstel.

Geen intentie

De verdediging was daar niet mee akkoord. Volgens zijn raadsman Jan Deman ging het hooguit om bedreigingen of verboden wapenbezit. “Ik heb nooit de intentie gehad om iemand te doden of te verwonden”, vertelde de 24-jarige op zitting. “Ik had toen enkele emotionele dagen achter de rug en wou opgepakt worden. Ik moest even weg zijn en dacht dat dit de beste oplossing was.”

Op het moment van de feiten was de jonge Spanjaard onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Er werd daarom ook voorgesteld om hem te laten opnemen of te helpen bij het afkicken van zijn drugs- en alcoholprobleem. De verdediging verzette zich daar niet tegen.

De onthaalmedewerker tot slot stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 1.000 euro. “Ik had echt schrik dat hij me zou gaan doden”, besloot de onthaalmedewerker.

Vonnis op 25 april.