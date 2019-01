Parket eist twee jaar cel tegen voormalig vakbondsvoorzitter Gert Cockx TVDZM

24 januari 2019

Het parket heeft vanmorgen een celstraf gevorderd van twee jaar tegen Gert Cockx. De voormalig voorzitter van politievakbond NSPV stond terecht voor corruptie, verduistering, fictieve facturatie, schriftvervalsing en belangenvermenging.

Tijdens zijn periode als voorzitter schakelde Cockx het bedrijfje van zijn vrouw Nancy P. in voor het organiseren van meetings en een nieuwjaarsreceptie in 2014 alsook het lanceren van de nieuwe huisstijl van de vakbond.

De vrouw streek tien procent commissie op maar het was Cockx die volgens het parket de touwtjes in handen had. “Corruptie”, klonk het bij het parket. “Verder deden zowel hij als zijn vrouw er ook alles aan om zijn betrokkenheid bij het bedrijf te verbergen. Het werd zelfs ingeschreven op het adres van de overbuur.”

Ook de vrouw van de voormalige voorzitter stond vanmorgen terecht als mededader. Zij riskeert achttien maanden cel. Omdat beiden al in voorlopige hechtenis hebben gezeten en nog over een blanco strafblad beschikken, leek het parket zich ook niet te te verzetten tegen een straf met uitstel.

“In eer en geweten gehandeld”

De verdediging van Cockx alsook zijn vrouw gingen voor de vrijspraak. Volgens hen waren er geen bewijzen en is er nooit bedrieglijk opzet geweest. “Ik heb een opdracht gekregen en heb gehandeld in eer en geweten”, zei Cockx’ vrouw.

De verdediging sprak verder ook nog van een afrekening. “Hij heeft dag en nacht voor dat stom NSPV gewerkt en heb hem bij zijn benoeming nog gewaarschuwd dat hij hier niet levend zou uitkomen”, besloot P.

De politievakbond en Cockx’ opvolger, die de bal in 2015 aan het rollen bracht, vroegen schadevergoedingen.

Vonnis in februari.