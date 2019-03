Parket eist straf met uitstel voor inbrekers van brasserie Komisfeu TVDZM

05 maart 2019

10u40 0 Mechelen Het openbaar ministerie heeft vanmorgen een celstraf gevorderd van twaalf maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro tegen twee prille twintigers. Het duo stond terecht voor een inbraak bij brasserie Komisfeu in de buurt van het station Nekkerspoel. Ze ontkenden de feiten niet.

Het was de bovenbuur van de brasserie die op 4 maart 2018 gewekt werd door het lawaai van de inbrekers en de politie verwittigde. Via camerabeelden was te zien hoe de drie de zaak doorzochten en plotseling op de vlucht sloegen voor de aanstormende politie. “Agenten konden in de buurt een eerste verdachte arresteren alsook een minderjarige”, luidde het in de vordering van het OM. “De meerderjarige liet zich niet zomaar inrekenen. Hij verzette zich hevig en probeerde zelfs naar de wapens in de wapengordel van de agent te grijpen. Er was een wapenstok nodig om de verdachte te kunnen inrekenen.”

Het was dankzij het profiel van de minderjarige op Instagram dat speurders uiteindelijk bij de andere verdachte (21) terecht kwamen. De tiener verklaarde namelijk de achternaam van zijn 21-jarige kompaan niet te kennen. Ook hij werd opgepakt en verhoord maar ontkende zijn betrokkenheid bij de inbraak. Tot op zitting. Door zijn raadsman gaf hij de inbraak dan toch uiteindelijk toe. Voor hem werd een milde straf gevraagd. Net zoals voor zijn kompaan. De minderjarige moest voor de feiten al voor de jeugdrechter verschijnen. Bij de inbraak werden een geldsom en twee iPads gestolen. De buit kon later wel gerecupereerd worden. Vonnis in de zaak 1 april.