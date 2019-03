Parket eist effectieve celstraf tegen drugsdealer Tim Van der Zeypen

08u00 0 Mechelen Mehmet Y. uit Mechelen riskeert een effectieve celstraf van achttien maanden. De Mechelaar stond terecht voor het verhandelen van cannabis. Opmerkelijk is dat de man, ondanks hij al zo’n acht maanden strikt wordt opgevolgd door de rechtbank, hij toch opnieuw begon te dealen.

Eind 2018 kreeg de lokale politiezone Mechelen-Willebroek informatie dat Y. opnieuw was gestart met het verhandelen van cannabis en hasj. De politie voerde hierop enkele observaties uit. Daaruit bleek dat er heel wat voertuigen stopten en opnieuw vertrokken voor zijn woning. Soms was Y. zelfs niet thuis. Het vermoeden werd steeds meer zekerheid waardoor het gerecht overging tot arrestaties en een huiszoeking. “Bij een afnemer die op heterdaad werd betrapt, trof politie zo’n 3,2 gram cannabis aan. Hij gaf meteen toe de drugs te hebben aangekocht bij beklaagde”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Ook de huiszoeking leverde resultaten op. Bij de man werd er naast hasj ook nog cannabis aangetroffen.”

“Kans verprutst”

Opmerkelijk is het feit dat Y. op het moment van het verhandelen onder begeleiding stond van het justitiehuis en strik werd opgevolgd door de rechtbank met de DOK-Kamer (Drugsopvolgingskamer, red.). Een gevolg van drugsfeiten uit 2016. Beklaagde moest elke maand naar de rechtbank in Mechelen komen en steeds opnieuw een drugstest afleggen. “Terwijl meneer hier kwam zeggen dat alles prima verliep, bleef hij achter onze rug opnieuw te dealen”, besloot Claessens. “Hij heeft zijn kans verprutst.” De aanklaagster vorderde daarom nu een effectieve bestraffing. Ze kon zich enkel vinden in een straf met uitstel als hij zich residentieel liet opnemen.

Mechelen Stevig handeltje

Alleen bleek dat laatste een brug te ver te zijn voor Y. De Mechelaar gaf aan dat hij niet van plan was om zich te laten opnemen. Zijn raadsman Frédéric Thiebaut gaf de feiten toe maar minimaliseerde de grote omvang. Volgens het parket had de man gedurende anderhalf jaar lang zo’n twee tot vier afnemers per dag en verkocht hij de drugs aan tien euro per gram. “Een stevig handeltje dus”, oordeelde de openbaar aanklaagster. “Met af en toe zelfs een speciale promo.”

“Te streng”

De verdediging vond de celstraf van achttien maanden effectief een te strenge vordering. “Ik denk dat hij en de maatschappij meer gebaat is bij een bestraffing waarbij er een stok achter de deur steekt”, aldus meester Thiebaut. “Op die manier weet hij dat hij in de gevarenzone komt en dat als hij nu opnieuw begint er een gevangenisstraf op zich staat te wachten.”

Een vonnis in de zaak volgt op 10 april. Momenteel zit Y. Opnieuw in de gevangenis. Rechter Suzy Vanhoonacker begreep zijn reactie niet. “Wij proberen jou te helpen maar jij begint opnieuw te gebruiken”, besloot de rechter. “We kunnen jouw hand niet blijven vasthouden.”