Parket eist drie jaar effectief voor drugshandel TVDZM

20 februari 2019

18u40 0 Mechelen Bram A. (28) uit Putte stond vanochtend voor de rechter in Mechelen. Hij moest er zich verantwoorden voor het verhandelen van cannabis en cocaïne. De jongeman ontkent de feiten niet, hij riskeert drie jaar effectief.

De bal ging aan het rollen door een ander gerechtelijk onderzoek. Plots dook de naam en nummer van beklaagde op. De politie voerde verschillende huiszoekingen uit. Onder meer bij beklaagde zelf maar ook bij zijn vader, ex-vriendin en huidige vriendin. Naast restanten van drugs werden er ook tal van andere attributen om drugs te verkopen aangetroffen. “In zijn gsm werden tal van berichten aangetroffen die duiden op verkoop”, vertelde openbaar aanklager Lieselotte Claessens op zitting.

Opmerkelijk is dat de 28-jarige in juli 2015 nog veroordeeld werd tot een celstraf van achttien maanden. Een straf die hij ook moest uitzitten. “Maar meneer bleef rustig verder doen”, klonk het nog. De verdediging ontkende de verkoop van cannabis niet. “Ik deed het om mijn drugsverslaving te financieren”, zei hijzelf tegen de rechter. De cocaïnehandel werd wel betwist. “Na zijn vrijlating in de gevangenis was hij depressief en is hij verslaafd geraakte aan de cocaïne. Maar hij heeft nooit cocaïne verkocht”, zei de raadsman van A.

Het parket eiste een celstraf van drie jaar effectief net zoals een geldboete van 8.000 euro. De openbaar aanklager benadrukte het strafblad van de twintiger. Zo werd hij al tien keer correctioneel veroordeeld. “Enkel als meneer echt aan zijn probleem wil werken, kan ik me vinden in een straf met uitstel”, besloot Claessens. Daartegen leek de A. zich niet te verzetten. Zijn raadsman gaf de rechtbank mee dat hij binnenkort residentieel kan worden opgenomen en er aan zijn probleem gewerkt kan worden.