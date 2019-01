Parket eist celstraf voor fietsdiefstal TVDZM

15 januari 2019

Het parket heeft een celstraf van respectievelijk tien en vijftien maanden effectief gevorderd tegen twee Mechelaars. Het duo stond terecht voor de diefstal van een elektrische plooifiets. Deze vond plaats in juli 2018. Toen ging een van de twee ervandoor met de fiets. Nadat de politie werd ingelicht, kon het duo geïdentificeerd worden op basis van camerabeelden. Daarop was te zien hoe een van de verdachten de fiets wegnam en er vervolgens vandoor ging. Hij riskeert de zwaarste straf. “Mijn cliënt is zwaar drugsverslaafd. Hij stal de fiets en verkocht deze vervolgens door om met het geld drugs te kunnen aankopen”, zei de raadsvrouw van de man. “Wij vragen vandaag een straf met uitstel gekoppeld aan een residentiële opname. Hij moet aan zijn verslaving kunnen werken.” De raadsman van de andere beklaagde vroeg de vrijspraak. “Hij heeft hier niets mee te maken. Hij was enkel samen met een vriend naar het stad getrokken maar wist niet dat die een fiets ging stelen”, klonk het.

Een vonnis volgt eind deze maand.