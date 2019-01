Parket eist celstraf van een jaar voor tiental winkeldiefstallen TVDZM

04 januari 2019

Twee vrouwen stonden terecht voor een hele reeks winkeldiefstallen in het centrum van Mechelen. Het duo werd op 15 november 2016 op heterdaad betrapt. “Het voertuig van het duo werd aangetroffen en daarin lagen verschillende spullen. Soms hing het prijskaartje er nog aan, soms waren de kledingstukken beschadigd omdat het veiligheidslabel eraf gerukt was”, zei de openbaar aanklager op zitting. “Dankzij die aangetroffen goederen, kon het duo gelinkt worden aan een hele reek winkeldiefstallen. Een tiental in totaal.” Naast het duo stond ook nog de zus van een van de beklaagden terecht. Zij kon gelinkt worden aan een winkeldiefstal in Ninove. Tegen haar werd de opschorting gevorderd. “Inmiddels hebben ze hun lesje wel geleerd”, zei de raadsvrouw van een van de beklaagden. “Ze hebben hun leven herpakt.” Er werd een milde straf gevraagd. Een vonnis in de zaak volgt op 31 januari.