Parket eist acht maanden met uitstel voor drugsbezit TVDZM

10 april 2019

16u20 0

Kamal E.K. (22) uit Kapelle-op-den-Bos riskeert een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel. Hij stond terecht voor twee feiten. Zo werd hij volgens openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens eerst opgemerkt door de politie op een speelpleintje in de Lakenmakerstraat, later liep hij tegen de lamp bij een controleactie van de politie. “Hij was respectievelijk een jointje aan het roken en was in het bezit van 3,6 gram cannabis”, aldus Claessnes. Zij vorderde naast de celstraf ook nog een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro met uitstel. “Meneer kreeg telkens minnelijke schikking voorgelegd maar die bleven steeds onbetaald”, besloot Claessens. “Bovendien liep hij al enkele veroordelingen op voor drugsfeiten. Hij heeft dus hulp nodig om zijn drugsprobleem aan te pakken.” De verdediging verzette zich niet tegen een straf met uitstel. Op 8 mei maakt rechter Suzy Vanhoonacker haar vonnis bekend.