Parket eist acht maanden cel voor diefstal van USB-sticks TVDZM

17 januari 2019

Mechels procureur Lieselotte Claessens heeft een celstraf gevorderd van acht maanden effectief tegen Abdel O.B. De 35-jarige Mechelaar stond terecht voor een winkeldiefstal. Een die hij pleegde op 30 mei 2018 in de Colruyt van Mechelen. “Er werden twee USB-sticks gestolen. Deze werden verstopt in de broekzak”, zei procureur Claessens in haar vordering. “De diefstal werd opgemerkt door de winkeldetective. Die hield hem staande nadat hij de kassa was gepasseerd.” Naast de celstraf van acht maanden werd er ook nog een geldboete gevorderd van 1.200 euro. De verdediging ging voor de vrijspraak. “Er is nooit een intentie geweest om de USB-sticks te stelen”, zei meester Bart Vanmarcke op zitting. “De man is gewoon die USB-sticks uit zijn broekzak vergeten te halen.” Ook beklaagde zelf bleef bij zijn oorspronkelijke verklaringen: “Het was Ramadan en ik was een beetje in de war.” Een vonnis in de zaak volgt op 30 januari.